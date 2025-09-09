Die Schweiz bringt Halle Berry komplett aus dem Konzept

Der Werbespot mit dem Titel «Beautiful Autumn», wurde vom Schweizer Regisseur Marc Forster (55) produziert und zeigt die beiden Stars in verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln rund um den Vierwaldstättersee. Sie fahren zum Beispiel mit einer kleinen Seilbahn, essen ein Fondue und lassen die Seele baumeln. Halle Berry scheint im Spot von der Schönheit des Schweizer Herbsts dermassen angetan, dass sie beinahe ihr Rolle vergisst und ihr verschiedene Missgeschicke passieren. Natürlich nur für den Werbefilm, in bester Comedy-Manier.