Die Schweiz hat einen neuen Mister!

2020 hat Pereira doktoriert, arbeitet aktuell im Kinderspital Zürich und steht vor seiner Facharztprüfung. Seit 2020 lebt er mit seinem Partner Dominic Barker (29) zusammen in Zürich, seit sieben Jahren sind sie ein Paar. «Verheiratet auf dem Papier sind wir noch nicht», meint er mit einem Lachen. Stattdessen gaben sie sich in Portugal ein zeremonielles Liebesversprechen im Kreis ihrer Liebsten. Auch Zermatt besuchen die beiden hin und wieder. Sein Bruder lebe noch da, seine Eltern nicht mehr. «Heute können mir die Menschen, die mich hänselten, kaum in die Augen schauen», sagt er.