«Die Schweiz ist eine Insel»

Zweimal wurde Page seither mit dem besten Resultat aller Freiburger Kandidierenden bestätigt. 2023 stand er sogar mit einem Bein im Ständerat. Doch im zweiten Wahlgang zog er sich zurück, um die Chancen der beiden stärkeren Bürgerlichen nicht zu gefährden. Ein Vorgehen, das Page logisch findet, das jedoch manche seiner SVP-Parteikollegen vor den Kopf stiess. Page scheint es nicht zu stören, die Dinge etwas anders anzugehen. Im Militär war er Sanitäter. «Das fand ich sinnvoller als den Umgang mit einer Waffe.» Und als Bauer tat er sich mit einem Kollegen aus dem Dorf zum Job-sharing zusammen. «So konnten wir uns auch mal freie Tage ermöglichen.»