Was bedeutet dir der Song persönlich?

Als ich ihn das erste Mal gehört habe, bin ich sehr emotional geworden. Der Song erzählt davon, wie jemand als Kind mit den Freunden «Kriegerlis» gespielt hat– und plötzlich muss man sich als Erwachsener mit der realen Welt auseinandersetzen und kämpfen. Nur ist es dann eben nicht nur mehr mit Wasserpistolen. Das hat mich sehr berührt, denn ich habe als Kind, wie wohl viele von uns, selbst mit Freunden solche Spiele gespielt. Und natürlich geht mir der Song aufgrund der aktuellen Situation mit dem Krieg in der Ukraine sehr ans Herz. Ich bin jetzt 21 Jahre alt und eigentlich in einem Alter, in dem man ins Militär geht und in einem Land, das gar nicht mal so weit weg von uns ist, kämpfen derzeit Menschen unter anderem in meinem Alter mit echten Waffen im Krieg um ihr Leben.