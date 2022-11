Die Schweizer Nati ist in Katar gelandet

Ähnlich geht es Breel Embolo (25). Er reiste am Flughafen Zürich in herziger Begleitung von Söhnchen Clay Enzo (2) an. Auf dem zweiten Bild beim Aussteigen in Doha ist der Kleine nicht mehr mit dabei. Die beiden mussten sich also in Zürich verabschieden. Breel Embolo ist mit seinen 25 Jahren bereits zweifacher Vater. Er und Partnerin Naomi haben nebst Clay Enzo noch eine ältere Tochter, Naliya (4).