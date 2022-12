Beim Coiffeur gelesen

So wie meine Geschichte gibt es unzählige in der Schweiz. Seit 111 Jahren wird jede Woche eine SI produziert und in Hunderttausende Haushalte, Arztpraxen, Restaurants oder eben Coiffeurgeschäfte ausgeliefert. Fast jede und jeder kennt die SI, hat eine Beziehung zu ihr. Sie berichtet seit über einem Jahrhundert über alle wichtigen Ereignisse, die sich in der Schweiz und in der Welt zugetragen haben. In all den Jahrzehnten hat sie sich stetig weiterentwickelt, sich der Zeit und den Interessen der Leserinnen und Leser angepasst. Manchmal eckt sie an, manchmal geht sie mutig voran, mal wird sie als harmlos kritisiert, mal als zu angriffig. Eine Meinung haben alle dazu – eben gerade weil alle eine Beziehung zu ihr haben. Welch eine Geschichte, welch Reichtum, welch eine Verantwortung!