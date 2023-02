«Ihr seid wahre Helden»

Als das Flugzeug in Zürich landet, fahren vier grosse Feuerwehrautos auf die Rollbahn und positionieren sich um den Flieger. Mit Blaulicht und Sirenen heissen sie die 80 Retterinnen und Retter und ihre 14 Suchhunde zu Hause willkommen. Die Männer und Frauen in Orange wirken müde, als sie aus dem Flugzeug steigen. An ihnen sind noch die Spuren der Zerstörung in der Türkei zu sehen: Die Kleider sind dreckig, einige der Hunde haben Verbände an den Pfoten.