Ein 24-Stunden-Job, in der Tat. Die Probleme, die Keller-Sutter in Bern beschäftigen, ploppen auch auf der 1.-August-Wanderung immer wieder auf. Etwa dann, als die Bundesrätin mit Pylyp (33) und Anastasiia (18) ins Gespräch kommt. Die beiden sind Ende März aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet und leben nun bei einer Gastfamilie in Greyerz FR. Keller-Sutter will wissen, wie es ihren Familien geht. Und Pylyp wird später sagen, er finde es sehr aussergewöhnlich, einer Bundesrätin so nahe zu kommen. Aber so ist das beim Wandern. Alle sind gleich. Darum steht die Magistratin auf dem Bauernhof der Familie Zahner in Betlis auch nicht als Erste am Buffet. Obwohl der vom Schweizer Bauernverband offerierte Zmorge mit Rösti und Spiegeleiern keine Wünsche offen lässt.