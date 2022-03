«Die Solidarität der Schweizer ist gross»

Frau Behrens, was denken Sie, wenn Sie die Bilder aus der Ukraine sehen?

Die Situation löst grosse Betroffenheit aus – wie die Menschen leiden und die Zivilgesellschaft zur Zielscheibe wird, wie die russische Armee vor nichts zurückschreckt. Die Bilder aus Kriegen sind auf schockierende Weise vergleichbar. Was sich in der Ukraine abspielt, erlebten wir zuvor an Schauplätzen wie Tschetschenien oder Syrien. Dass es zur Eskalation gekommen ist, überrascht mich nicht. Wir hatten die Ukraine in unserer Länderanalyse schon lange als Krisenregion auf dem Radar. Aber mit dem brutalen russischen Angriffskrieg hätten wir nicht gerechnet.