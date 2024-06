Einer strahlt ganz besonders in der Menge: Michel Aebischer (27). Der Freiburger, der bei Bologna spielt, ist der unerwartete Held des Matchs. Ein Assist und danach ein Tor – das ist historisch! Umso mehr, als niemand mit einem Starteinsatz des Italien-Profis gerechnet hatte. Grösster Fan von Aebischers Teamkollege beim FC Bologna, Dan Ndoye (23) ist dessen Papa Saliou. Er begleitet praktisch jedes Spiel des Flügelstürmers vor Ort. Nach dem Match rufen die beiden Grossmutter Bineta in Senegal an, um die frohe Kunde des Sieges zu überbringen. Auch die Frau von AS-Monaco-Spieler Breel Embolo (27) fiebert mit dem gemeinsamen Sohn Clay Enzo mit. Auch Töchterchen Naliya freut sich. Um die EM-Teilnahme von Embolo musste wegen einer Oberschenkelverletzung gebibbert werden – nun feuert Clay Enzo seinen Papa vom Spielfeldrand aus an und jubelt über dessen Tor.