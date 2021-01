Aufgewachsen ist Famos in Utzenstorf BE – «nicht reformierter als andere». Ihre Mutter war alleinerziehend, die drei Geschwister besuchten ab und zu die Sonntagsschule. Später schloss sich Famos aber einer kirchlichen Jugendgruppe an und fand im Glauben Sinn. Ihr Theologiestudium schloss sie mit einer Masterarbeit über die Sterbehilfeorganisation Exit ab – das Thema beschäftigt sie bis heute. «Es gibt Si­tuationen, in denen Menschen über ­einen assistierten Suizid ernsthaft nachdenken. Sie in diesem Ringen zu begleiten und in ihrer Entscheidung zu akzeptieren, ist eine wichtige seelsorgliche Aufgabe.»