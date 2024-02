Deutschschweiz oder Rätoromanischer Teil?

Die SRF-Serie «L'ultim Rumantsch» löst eine hitzige Sprachdebatte aus

In der RTR-SRF-Serie «L'ultim Rumantsch» soll die letzte rätoromanische Zeitung und damit ein Stück Schweizer Kulturgut gerettet werden. Nun behaupten Kritiker allerdings, dass die Serie eher an die Deutschschweizer gerichtet sei als an das rätoromanische Publikum.