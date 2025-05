Die stillen Helden des ESCs in Basel

Kreativschöpfer: Artur Deyneuve

Simpel und wirkungsvoll: So beschreibt der in Zürich wohnhafte Portugiese Artur Deyneuve sein kreatives Werk. Als Art Director verantwortet der 40-Jährige den diesjährigen visuellen ESC-Auftritt und die dazugehörige Klangwelt. «Mich hat in erster Linie die direkte Demokratie inspiriert, bei der das gegenseitige Zuhören ein essenzieller Punkt ist. Nur wer ein offenes Ohr für andere hat, findet den Weg zur Liebe», erklärt er und führt aus: «Aus diesem Gedanken ist meine Idee entstanden, das Herz in den Fokus des Branding zu stellen. Speziell dabei ist, dass im Symbol die Herzflügel eigentlich zwei Ohrmuscheln sind.»