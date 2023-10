«Die Stimmen des Friedens sind immer leise»

An diesem Samstag, dem 7. Oktober, ist Jochi Weil im jüdischen Gemeindezentrum an der Lavaterstrasse in Zürich. Am Abend beginnt das Freudenfest Simchat Tora – das heilige Buch der Juden wird im Lauf eines Jahres komplett vorgelesen, Simchat Tora beendet den Zyklus. Plötzlich treffen die ersten Meldungen über die Massaker in Israel ein, die Anwesenden werden mit den Gräueltaten der palästinensischen Terrormiliz Hamas konfrontiert.