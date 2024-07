Während ihre Vorgängerinnen darüber sinnieren, wie selten sie heute in einer Maske verwöhnt werden, ist es weiterhin Rigozzis täglich Brot. «Ich habe mich dafür entschieden, in diesem Business zu bleiben – und ich liebe es! In den nächsten 15 Tagen habe ich ein Dutzend Moderationen und Events. Ich sitze teilweise mehrfach am Tag auf dem Schminkstuhl. Heute geniesse ich es. Es sind Momente der Ruhe. Als Miss war das nicht immer so. Teilweise war ich extrem angespannt und unsicher.» «So ging es uns allen», ruft Melanie Winiger von ihrem Platz. «Früher habe ich mich auf diesen Stuhl gesetzt und wusste nicht, wie ich am Ende aussehen werde. Heute würde ich das niemals zulassen. Authentizität ist mir extrem wichtig.»