Bei den Nationalratswahlen 2019 machen sie erneut zusammen Wahlkampf. Es ist Célines Schwester, die ihr bei einem Gourmetabend in der Genfer «Halle de Rive» die Augen öffnet. Sie sagt: «Céline, ich weiss nicht, worauf du wartest. Das ist der Mann deines Lebens.» Mike reagiert damals eher zögerlich: «Sie war die Vizepräsidentin der SVP. Ich war von ihr beeindruckt.» Die Politiker tauschen Nachrichten aus und schreiben sich schliesslich fast Tag und Nacht. Am 19. Dezember 2019 ist Céline Amaudruz an der Session des Parlaments in Bern. Mike kommt zum Abendessen ins berühmte «Entrecôte Fédérale». «Beim Aperitif war ich so nervös, dass ich ein Glas zerbrochen habe», lacht die Nationalrätin. Kurz vor Mitternacht küssen sie sich auf dem Bundesplatz zum ersten Mal. Von diesem Moment an spürt Céline Amaudruz, dass er «der Richtige» ist. «Wenn ich meinen Freunden sagte: ‹Ich atme und lebe nur für ihn›, sagten sie mir, ich solle mich beruhigen.»