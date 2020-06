Die Todesursache von Walter Beller ist geklärt

Für Irina Beller, 48, ist die jüngste Nachricht der Staatsanwaltschaft eine Erleichterung. Denn sie bringt endlich Klarheit über die Todesursache ihres Mannes. Bauunternehmer Walter Beller war am 19. Mai 2020 tot in seinem Haus in Pfäffikon SZ aufgefunden worden. Wenige Tage später erfuhr die Witwe des 71-Jährigen, dass es wohl Herzversagen war.