Die Zukunft nicht mehr verplanen

Ob sie in der kommenden Saison wieder auf höchstem Niveau rudern will, lässt sie offen. Sie könne heute nicht mehr sagen, was in zwei Monaten oder zwei Jahren sein wird. «Früher brauchte ich immer einen Plan. Aber was nützt es, mir heute zu überlegen, was in zwei Jahren ist? In zwei Jahren kann so viel passieren.» Das Rudern macht ihr nach wie vor grossen Spass. Doch auch ohne den Rudersport ist Jeannine Gmelins Leben erfüllt. «Ich habe so viele Interessen und Fähigkeiten.»