Aita und Sergey lernen sich im Winter 2016 kennen. Auf dem Weg zu einem Wettkampf in den USA sitzen sie zufällig nebeneinander im Flugzeug – und schweigen sich an. «Sie gefiel mir sofort, aber ich war schüchtern», sagt Sergey. Aita geht es ähnlich. Erst beim Aussteigen stammelt er einige Worte. Sie bleiben in Kontakt, im Winter darauf kommen sie einander näher und werden ein Paar. Seit zwei Jahren leben sie zusammen in Valbella GR, er ist dabei, Deutsch zu lernen. «Wir harmonieren perfekt», sagt sie. «Mir gefällt einfach alles an ihr», findet er. Den Heiratsantrag macht er vor zwei Jahren in der Ukraine. Beim Besuch im Delfinarium taucht ein Delfin plötzlich mit einem Gummiring samt Verlobungsring in der Schnauze auf. Aita realisiert nicht sofort, was geschieht. «Erst als ich Sergey mit Blumen auf den Knien sah, dämmerte es mir.»