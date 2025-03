«Die USA schaden sich selbst»

Frau Rühl, Sie kennen die USA aus persönlicher Erfahrung: Von 1998 bis 2002 waren Sie Botschaftsrätin auf der Schweizer Mission bei der Uno und haben in New York gelebt. Wie nahe geht Ihnen der neue Regierungsstil im Weissen Haus?

Meine emotionale Bindung ist vor allem zu New York stark, weniger zu den USA als Ganzes. New York ist eine unglaublich spannende Stadt! Was nach der Wahl von Donald Trump in diesem Land abgeht, beschäftigt mich aber sehr. Ich schaue jeden Morgen aufs Handy, um zu sehen, was Herr Trump über Nacht wieder beschlossen hat. Für mich als Direktorin von Economiesuisse steht vor allem der Handelskrieg im Fokus, den der neue US-Präsident angezettelt hat.