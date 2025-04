«Die USA sind kein sicherer Hafen mehr»

Uff, was für ein Tag!» Jens Korte kommt atemlos in seinem Büro am Broadway an, den ganzen Tag verbringt er entweder hier oder in der New York Stock Exchange NYSE an der Wall Street. Den Weg von hier nach dort legt er im Sprint zurück. TV-Stationen, Radios – alle wollen vom deutschen Wirtschaftsjournalisten eine Einschätzung der Lage. Auch Tage nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, sämtliche Länder mit Zöllen zu belegen und dann diese - ausser bei China - um 90 Tage hinauszuzögern, herrscht Aufruhr. 9500 Milliarden US-Dollar sind gemäss Bloomberg innert Tagen vernichtet worden.