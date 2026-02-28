Die vielen Seiten von Lisa Christ

Abstand gibt Sicherheit

«Wer das klassische Schema lebt, den schützt die Norm», sagt Lisa. In ihrer gleichgeschlechtlichen Beziehung sei sie in der Öffentlichkeit wachsamer, als sie es von früheren Beziehungen gewohnt sei. Das Selbstverständnis werde ein anderes: Hält ein Hetero-Paar auf der Strasse Händchen, fällt das niemandem auf. Gleichgeschlechtliche Paare sind vorsichtiger, gehen lieber physisch etwas auf Distanz, um sich sicher zu fühlen. Zwar sei öffentliche Sichtbarkeit von queeren Paaren wichtig, um veraltete Vorstellungen zu durchbrechen, sagt Lisa Christ. Andererseits koste es Kraft: «In unserem Umfeld sind wir akzeptiert, und auch meine Fans kennen mich – dass sich queere Paare aber teilweise immer noch erklären müssen, gibt mir zu denken.» Lange vermied sie den Begriff «queer»: «Ich dachte, er stehe mir nicht zu, weil ich nicht in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebte.» Heute gehört für sie zum Queersein vieles – etwa die Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Vorstellungen.