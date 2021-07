Die Wahrheit über Ferien mit Kleinkind

Verreisen bedeutet immer auch: Tapetenwechsel. Das ist für einen krabbelnden Entdecker sehr aufregend, aber auch anstrengend. Weil Kinder Gewohnheitstiere sind. Was sie kennen, gibt ihnen Sicherheit. In einem fremden Bett einschlafen? Dauert womöglich doppelt so lange. Von fremden Tellern essen? Vielleicht doch lieber damit spielen. Darum ist es nicht verkehrt, die liebsten Dinge des Kleinen einzupacken, um eine vertraute Umgebung zu schaffen (auch wenn die Nachbarn beim Abreisen denken, du gingest auf Weltreise).