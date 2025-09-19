Sonnenbrillen, Tattoos und das Lieblingsgericht der Nonna

Er war einst der Sunnyboy von «Musicstar», scheiterte öffentlich und steht heute wieder als international gefeierter Musiker im Rampenlicht: Piero Esteriore (47). Mit seinen Brüdern Mimmo, Amedeo und Gabriele tourt er als die Esteriore Brothers um die Welt, begeistert in deutschen und italienischen TV-Shows und füllt Hallen von New York bis Toronto. Kaum zurück von der US-Tour und vor weiteren internationalen Auftritten steht nun ein ganz besonderes Heimspiel an: Am 23. September feiert Piero Esteriore im Rahmen von «Viva Italia – Das Zelt» in Basel mit 1500 Gästen ein grosses Geburtstagskonzert. Ein perfekter Moment, um dem Mann mit Sonnenbrille und Kultfrisur ganz persönlich auf den Zahn zu fühlen.