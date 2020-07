Wer sind die Konzeptkünstler, die seit 20 Jahren der Frage nachgehen, inwieweit sich das Potenzial der Kunst erweitert, wenn sie in sozial-gesellschaftliche Realitäten eingreift. Frank und Patrik Riklin wollen keine nebulösen Schöngeister sein, sondern Zeitgeister. Auf ihren Ideenreisen im öffentlichen Raum küssen sie verrostete Sehnsuchtsemotionen wach. Und entwickeln an der Wandtafel in ihrem «Atelier für Sonderaufgaben» im Lagerhaus in St. Gallen Visionen für die Wirklichkeit. Wie das Hotelzimmer auf der Alp, das derzeit an sieben Ostschweizer Standorten angeboten wird. Motto: «The only star is you». Das Outdoor-Erlebnis kostet 295 Franken. Bereits haben 9000 Interessierte eine Nacht unter freiem Himmel gebucht.