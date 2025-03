«Die Zeitumstellung nervt mich mehr als meine Kühe»

«Cool, am Sonntag kann ich eine Stunde länger schlafen», freut sich Bauer Renzo Blumenthal (48), als ihn Si online auf die Zeitumstellung von kommendem Sonntag anspricht. Und genau da liegt die Krux, mit der viele konfrontiert sind. Ist der Tag um eine Stunde länger oder kürzer? Viele liegen bei der eigenen Einschätzung oftmals falsch, so wie der Bündner Bauer. Denn bei der Umstellung auf die Sommerzeit, die es in der Schweiz seit 1981 gibt, haben wir eine Stunde weniger. Die Zeit wird nachts um 2 Uhr um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt.