Piasko schwärmt von der historischen Kulisse am Domplatz und der grossen Tradition des Stoffes. An die Aufmerksamkeit als «Buhlschaft» musste sie sich zuerst etwas gewöhnen. «Der Rummel um die Rolle ist hier riesig, das kenne ich so nicht», sagt Piasko, die während der ganzen Festspielzeit in der Mozartstadt wohnt.