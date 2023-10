Panikattacke vor dem Wettkampf

Sergeis grosser Misserfolg trägt das Datum des 17. August 2004. An diesem Morgen bei den Olympischen Spielen in Athen ist seine Medaille vorprogrammiert, auch wenn er vier Jahre zuvor in Sydney in der ersten Runde gescheitert ist. Er ist 28 Jahre alt, die Nummer 1 der Welt und zweifacher Europameister. «Ich war in der Form des Lebens.»