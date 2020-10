Diese 26 Fakten über Luca Hänni kennt ihr bestimmt nicht

Egal, was Luca anfasst, es scheint Gold zu werden – Lob und positive Reaktionen sind ihm sicher. Ganz anders sah das während seiner Schulzeit in Riedern in Uetendorf BE aus, wie er in einem Interview mit der «Bravo» gesteht. «Bei meinen Auftritten kamen zum Beispiel Kommentare wie ‹Du bist scheisse› oder ‹Du bist schwul›.» Lucas Abwehrstrategie seit eh und je: nicht darüber nachdenken und nichts an sich heranlassen.