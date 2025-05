«Diese Bühne ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Die macht technisch Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe. Es hat beispielsweise eine LED-Wand, die plötzlich durchsichtig sein kann», sagt Hazel Brugger nach den ersten Stunden in den heiligen ESC-Hallen. «Der erste Eindruck ist überwältigend», schwärmt auch Sandra Studer. «Die Bühne selbst gibt schon total viel her. Es bewegt sich gefühlt alles. Das einzige Fixe sind meine Moderations-Gspönli.»