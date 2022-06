Diese Doku ist für Beatrice Egli Super-Fans

Der «Grand Prix der Volksmusik» war der erste grosse TV-Auftritt von Beatrice Egli und gleichzeitig der grösste Tiefpunkt in ihrer Karriere. Ihr Lied «Sag mir, wo die Engel wohnen» belegte den letzten Platz und die junge Sängerin wurde mit Häme eingedeckt. Besonders die Kritik an ihren Kurven tat weh. «Was hat das mit meiner Musik zu tun?», fragt sie in der Doku und verrät, dass sie in diesem Moment mit dem Leben im Rampenlicht haderte. Doch Beatrice Egli fing sich schnell wieder. «Das war der erste, aber auch der letzte Moment, wo ich mich durch solche Anfeindungen verletzen liess», resümiert sie.