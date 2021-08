«Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich da oben war»

Dass sie noch gar nicht so recht wahrhaben kann, ihr grosses Ziel nun erreicht zu haben, liegt wohl auch an der langen Vorbereitungszeit. Seit September 2020 bereitete sich Egli im Fitnessstudio oder via Home-Sessions auf die Besteigung vor. Zwei- bis dreimal pro Woche, versteht sich. Ihr Dank gebührt daher auch ihrer Personal Trainerin Nikki Stalder, 52, die sie intensiv auf das Abenteuer vorbereitet hat. «Dass ich so etwas mal erleben dürfte, habe ich wirklich bis vor einem Jahr nicht zu träumen gewagt. Danke an alle, die das möglich gemacht haben.»