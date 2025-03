Mit jedem Schritt in Richtung Legalisierung wächst das Geschäft der Brüder Cyrill (34), Herminien (35) und Arnaud Porta (29) – den Green Brothers aus Lutry VD. «Wir haben schon früh das Potenzial von medizinischem Cannabis erkannt», sagt Arnaud im Konferenzraum ihrer Firma in Carouge, der mit Designermöbel ausgestattet und nach der indischen Hanfpflanze Indica benannt ist. So wird Cannabis heute etwa zur Schmerzlinderung von Krebskranken oder bei Spastik, die durch Multiple Sklerose ausgelöst wird, eingesetzt. Mit einem Umsatz von 20 Millionen Franken, 12'000 Geschäftskunden und 100'000 Privatkunden in 30 Ländern zählen die Green Brothers zu den grössten Akteuren ihrer Branche überhaupt.