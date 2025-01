Diese drei Frauen moderieren den ESC in Basel

Am 20. Januar gab die SRG um 15:00 Uhr die Hosts der grossen Finalshow des Eurovision Song Contests bekannt, der zwischen dem 13. und 17. Mai in Basel stattfindet. Wie erwartet erhielt Michelle Hunziker (47), die als Favoritin galt, die Ehre. An ihrer Seite werden Sandra Studer (55) und Hazel Brugger (31) moderieren. Die Moderatorinnen sind erleichtert, dass die Bekanntgabe nun erfolgt ist. «Es wurde irgendwann unmöglich, Ausreden zu erfinden, warum ich mit meiner Mama im Mai nicht in die Ferien fahren kann», witzelte Brugger.