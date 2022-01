Diese Erkenntnisse aus der Hingis-Doku bleiben hängen

«Die Kombination von ‹Ich möchte mal die French Open gewinnen› und ‹Gegen Steffi im Final› hat sicher sehr viele Emotionen in mir geweckt», versucht sich Hingis heute zu erklären, ohne sich aus der Verantwortung zu ziehen. «Es war in dem Moment zu viel für ein 16-jähriges Mädchen. Das Publikum, das von Anfang an gegen mich war, was ich bis zu diesem Moment noch nie erlebt hatte. Ich habe nicht verstanden, weshalb sie so für Steffi waren, was natürlich alles andere nicht entschuldigt.» Die French Open hat Hingis nach der Niederlage 1999 nie mehr gewinnen können.