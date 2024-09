Die Naturseifen in den ikonischen Apothekerflaschen stehen nicht nur in Restaurants, Cafés und Hotels, sondern auch in vielen Haushalten – und den Flugzeugen von Swiss. Das Unternehmerpaar produziert bewusst lokal: «Wichtig war uns von Anfang an, dass wir alles in der Schweiz herstellen konnten», sagt Hanna.