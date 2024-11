Beratungspersonal statt Verkaufspersonal

Walder beschäftigt 230 Mitarbeitende, 190 davon sind an der Front in den 28 Filialen in der ganzen Schweiz im Einsatz. Es sind keine Schuhverkäuferinnen – es sind Schuhberaterinnen. Sie werden in der eigenen Academy fit gemacht. «Ausbildung und Kundenservice sind für uns matchentscheidend», sagt Daniel Walder. Trotz des Onlinebooms investiert Walder weiterhin in den stationären Handel. Das sei ein Miteinander. Typisch dafür ihr Click-&-Collect-Angebot: Die Kundschaft kann die Schuhe online reservieren – und dann in einer Filiale mit fachkundiger Beratung probieren und, wenns passt, kaufen.