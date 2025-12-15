Schweizer Illustrierte Logo

Sammelleidenschaft von Walter Güller und Ursula Fölmi 

Diese Legos kommen von Herzen

Bei ihnen in Burgdorf BE dreht sich alles um Lego. Walter Güller und seine Frau Ursula Fölmli sammeln Zehntausende der Kultsteine und setzen sie zu kleinen Sets zusammen. Diese kommen via Winterhilfe als Weihnachtsgeschenke zu bedürftigen Kindern.

<p>«Unsere Geschenksaktion gibts seit fünf Jahren»: Walter Güller und Ursula Fölmli daheim in ihrem Lego-Arbeitszimmer. Er war selbstständiger Maschineningenieur, sie Erwachsenenbildnerin.</p>

Kurt Reichenbach

Zuerst kauft das Ehepaar auf Plattformen wie Ricardo Legomaterial zusammen. Dieses wird dann von Walter Güller (71) und seiner Frau nach Farben und Formen sortiert und in Gemüsenetzli gepackt. Ursula Fölmli (64) stopft sie zusammen mit Kleidern zum Waschen bei 30 Grad in die Waschmaschine.

<p>Ursula Fölmli wäscht Kleider und Legosteine bei 30 Grad.</p>

Kurt Reichenbach

Die anschliessend nach dem Waschgang sauberen Legos baut das Paar schliesslich zu kompletten Sets zusammen, verstaut diese, wieder in Einzelteilen, in Zip-Beutel.

<p>Die sauberen Legos landen in Zip-Beuteln.</p>

Kurt Reichenbach

Diese lässt die Winterhilfe jeweils zusammen mit Kleidern armutsbetroffenen Familien zukommen.

Fakten

Beeindruckende Zahlen

100 Kilo

Legosteine und -figuren kaufen die beiden jährlich. Ihr Lager besteht aus Dutzenden von Kistchen mit verschiedenen Teilen.

21 000 Sets

Gut 140 verschiedene Themenwelten gibts von Lego. Solche mit Monstern und Waffen verschenkt das  Ehepaar nicht.

300 Beutel

Einer enthält je ein kompletten Set samt Bauanleitung. So viele füllen die zwei jedes Jahr bis Weihnachten.

Thomas Kutschera
Thomas KutscheraMehr erfahren
vor 6 Minuten
