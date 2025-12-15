Diese Legos kommen von Herzen

Zuerst kauft das Ehepaar auf Plattformen wie Ricardo Legomaterial zusammen. Dieses wird dann von Walter Güller (71) und seiner Frau nach Farben und Formen sortiert und in Gemüsenetzli gepackt. Ursula Fölmli (64) stopft sie zusammen mit Kleidern zum Waschen bei 30 Grad in die Waschmaschine.
Die anschliessend nach dem Waschgang sauberen Legos baut das Paar schliesslich zu kompletten Sets zusammen, verstaut diese, wieder in Einzelteilen, in Zip-Beutel.
Diese lässt die Winterhilfe jeweils zusammen mit Kleidern armutsbetroffenen Familien zukommen.
Fakten
100 Kilo
Legosteine und -figuren kaufen die beiden jährlich. Ihr Lager besteht aus Dutzenden von Kistchen mit verschiedenen Teilen.
21 000 Sets
Gut 140 verschiedene Themenwelten gibts von Lego. Solche mit Monstern und Waffen verschenkt das Ehepaar nicht.
300 Beutel
Einer enthält je ein kompletten Set samt Bauanleitung. So viele füllen die zwei jedes Jahr bis Weihnachten.