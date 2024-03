Auch von Nemo selbst postet Nadja ein Foto und drückt damit aus, wie stolz sie auf Nemo ist. Daran gab es bisher aber auch keinen Zweifel, denn als Nemo sich im vergangenen Jahr als nonbinär outete, zögerte Nadja Schnetzler nicht lange und postete ein Bild von Nemo in ihre Story mit den Worten: «Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben, du wunderschöner Mensch! Wo auch immer du bist und in dieser Galaxie der Geschlechter treibst, du wirst immer mein Star sein!»