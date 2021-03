Der Eintritt ins royale Leben zwang sie dazu: Als sie die Ehefrau von Prinz Harry wurde, musste Megan Markle, 39, ihre Accounts auf Social Media löschen – und sich von 1.9 Millionen Followern verabschieden. Denn niemand in der königlichen Familien besitzt einen eigenen Account. Einblicke in das Leben von Harry, William, Kate und Co. werden nur auf den offiziellen Kanälen der britischen Königsfamilie gepostet. Ob die ehemalige Schauspielerin jetzt –nach dem Megxit – wieder auf Insta und Facebook zurückkehrt, bleibt abzuwarten.