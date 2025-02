Diese Prominenten räumten bei den «G&G»-Awards ab

Die Gewinnerinnen und Gewinner

Weitere grosse Momente des Abends: Stefanie Heinzmann (35) wurde als «Brückenbauer:in des Jahres» ausgezeichnet. In der Kategorie «Durchstarter:in National» überzeugte Comedy-Talent Reena Krishnaraja (21), während der Preis in der Kategorie «Durchstarter:in International» an Schauspielerin Lara Wolf (30) ging. Die Winterthurerin, die in Brooklyn lebt, stand erst kürzlich für die Serie «Those About to Die» an der Seite von Anthony Hopkins vor der Kamera. Über den Titel «Mutmacher:in des Jahres» freut sich Sängerin Kings Elliot (30). Büne Huber (62) wird als «Überflieger:in des Jahres» ausgezeichnet.