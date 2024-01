Salar Bahrampoori

TV-Moderator Salar Bahrampoori (44) liebt seine Liesl über alles. Kein Wunder also, dass sie auch bei seiner Hochzeit im vergangenen Jahr an vorderster Front mit dabei war. Ausserdem ist Liesl ein echter Medienprofi, wie Bahrampoori erzählt. «Liesl lässt sich nicht gerne aus dem Studio schicken aber weiss ganz genau, wenn ich sie zur Ruhe ermahne, muss sie ganz still sein – und das ist sie dann auch.» Die kleine Liesl bringt dem Moderator aber auch oft noch Essen oder Geld ein. Wie? Sie ist ein begabter Trüffel-Hund. «Wir suchen zum Spass, aber manchmal verkaufen wir die Burgundertrüffel, die pro Kilogram bis zu vierhundert Franken kosten – das Geld lege ich dann für Liesl an und kaufe ihr damit was Schönes», so der Hunde-Papa.