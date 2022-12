In den Schweizer Bergen wimmelt es von Stars und Sternchen

Während im Flachland warme Temperaturen von über zehn Grad Celsius herrschen, verwandeln sich derzeit die noblen Schweizer Skigebiete in ein richtiges Winterwunderland. Dies einerseits, weil ab 2000 Meter über Meer aktuell noch genügend Schnee liegt, um die dortige Landschaft in ein weisses Kleid zu hüllen. Andererseits vor allem aber wegen der angereisten Gäste, welche die Ferienorte in eine regelrechte Wintermärchen verwandeln: In glitzernden Skikostümen, flauschigen Boots und warmen Mänteln stapfen derzeit Bekanntheiten aus dem In- und Ausland durch die Schweizer Bergwelt. Besonders in den Luxusorten wie Gstaad, St. Moritz oder Zermatt ist derzeit viel los. Sehen und gesehen werden — so scheint die Devise vor Ort zu lauten.