Diese Schweizer Ärztin verbrachte ein Jahr am Ende der Welt

Zwölf Monate verbrachte die Ärztin an einem Ort, der das genaue Gegen-teil ihrer Heimat ist. Kein Leben, kein Geruch, kein Geräusch – nur das Heulen des Windes. Die Forschungsstation Concordia liegt in der Antarktis auf dem Dome Charlie, einer Eiskuppel auf 3233 Metern Höhe, 1100 Kilometer von der Küste und 1670 vom Südpol entfernt. Neun Monate lebte sie in völliger Isolation, vier Monate dauerte die Polarnacht, und ein warmer Tag hatte minus 50 Grad. «Der Mensch ist nicht dafür gemacht, in einer solchen Umgebung zu überleben», sagt sie. Und doch hat sie genau das getan – an einem Ort, der dem Weltraum ähnlicher ist als jeder andere Ort auf der Erde.