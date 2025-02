Diese Schweizer haben es Tim Fehlbaum vorgemacht

Der Bedeutendste – Maximilian Schell

Der Sieg des in Zürich aufgewachsenen Maximilian Schell (1930–2014) in der Top-Kategorie «Bester Hauptdarsteller» für «Das Urteil von Nürnberg» 1962 von Stanley Kramer (1913–2001) ist der bisher wichtigste und wertvollste Schweizer Sieg. 1976 ist Schell zudem für die beste Hauptrolle in «The Man in the Glass Booth» nominiert, 1978 für die beste Nebenrolle in «Julia».