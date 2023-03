Diese Schweizer Künstler hoffen auf einen Betonklotz

Die Swiss Music Awards sind der wichtigste Schweizer Musikpreis und finden am 17. Mai 2023 bereits zum 16. Mal statt. Nachdem die Betonklötze bis vorletztes Jahr immer in Zürich vergeben wurden, findet die Preisverleihung nun zum zweiten Mal in der Bossard-Arena in Zug statt. Losgelöst vom Veranstaltungsort wünscht sich jede und jeder, der in der Schweiz Musik macht, einen Preis abzusahnen.