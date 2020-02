Über ihre Disziplin, jeden Tag Yoga zu machen, sagt Grandits: «Da gibt es kein Verhandeln mit mir selber, das muss einfach sein. Auch wenn ich ganz früh aufstehe, plane ich das ein. Das ist so wertvoll für mich, dass ich mir das nicht nehmen lasse.» An einen Ort gebunden, ist sie nicht. So ist es der «Koch des Jahres»-Titelträgerin auch in den Ferien oder auf Geschäftsreisen möglich, in sich zu gehen. «Das geht überall, in jedem Hotelzimmer. Aber am liebsten mache ich es zu Hause», verrät sie.