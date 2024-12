Die Bauerntochter Mona Vetsch (64) wurde 1997 Aushängeschild der SRF-Jungendsendung «Oops!» und ist seither vom Sender nicht mehr wegzudenken. Aber nicht nur am Bildschirm, sondern auch am Radio war sie omnipräsent und moderierte 17 Jahre lang die Morgensendung von SRF 3. Ihre Sendung «Mona mittendrin» ist so beliebt, dass sie 2024 den Prix Walo als Publikumsliebling gewann.