Diese Stars surfen die perfekte Welle

Radiomoderatorin Linda Gwerder, 35, steht Viola Tami in Sachen Surfkünsten in nichts nach. Sie reitet die Wellen ebenso sicher, wie ein Blick auf ihr Instagram-Profil zeigt. «Es gibt nichts Besseres, als an einem Sonntagmorgen zu surfen», schreibt sie zu einem neuen Surf-Schnappschuss von sich auf dem Zürichsee. Gwerder beherrscht das Wakesurfen mittlerweile so gut, dass sie dabei sogar Faxen machen kann. So streckt sie dem Fotografen kurzerhand die Zunge raus.