Diesen Mann holte Michelle aus der Garage

Seine Karriere zum Milliarden-Business

Mit seinem Unternehmen Ambienta ist Nino Tronchetti Provera höchst erfolgreich. In Italien nennt man ihn darum nur «Super Manager». Seine Firma investiert in ökologische Nachhaltigkeit in privaten und öffentlichen Märkten und ist in Mailand, London, Paris und München tätig. Das verwaltete Vermögen von Ambienta liegt bei rund drei Milliarden Euro. Tronchetti Provera ist, wenn es um Fragen der nachhaltigen Energiegewinnung geht, ein gerngesehener Gast in TV-Sendungen. Erst im Mai 2025 sprach er bei CNBC ausführlich über das Thema Nachhaltigkeit. Äusserst kompetent und mit ausgeprägtem und äussert charmanten Italo-Akzent.